Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,98

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и составил 0,98. В Москве показатель уменьшился до 0,86, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Это произошло на фоне новых минимумов по числу заразившихся за сутки как в стране, так и в столице: в России прирост оказался самым низким с 30 июня, а в Москве - с 7 апреля.

В двух из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превысил единицу - Подмосковье (1,01) и Ростовской области (1,05).

В Иркутской и Свердловской областях коэффициент равен ровно 1, в Воронежской, Нижегородской и Самарской - 0,99. В Красноярском крае и Санкт-Петербурге он составил 0,98, причем для последнего это минимум с середины июля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.