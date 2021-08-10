Ликвидировать потери воды в сетях Симферополя планируют до конца 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Устранение потерь в сетях водоснабжения позволит вододефицитному Симферополю к концу 2022 года экономить 26 тыс. кубометров воды в сутки, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"У нас план по ликвидации утечек - 1,4 млрд рублей в этом году, в следующем году сейчас план корректируется, практически все участки, на которых максимальное количество потерь - от 50% и выше - все выявлены. План их восстановления есть, согласован с федеральными органами власти. Мы по итогу до конца 2022 года, проведя все работы, должны получить эффект - больше 26 тыс. кубометров в сутки экономии воды по городу Симферополю только", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что выверяется такой же объем мероприятий по устранению потерь воды в сетях для Ялты. "Было наводнение - получили воду, сейчас достаточно воды во всех без исключения источниках. Плюс те работы, которые были выполнены по городу Симферополю по обеспечению из подземных источников - сегодня мы более 90 тыс. кубов получаем в сутки. [Это] позволяет нам говорить о том, что ситуация с водоснабжением в принципе стабилизировалась", - добавил Аксенов.

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште ввели графики подачи питьевой воды населению. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

После реализации части плана правительства России и прошедших сильных ливней на полуострове стабилизировалась ситуация с водой, почасовую подачу населению Ялты и Симферополя отменили, в Алуште водоснабжение ограничивают только по ночам.