Число пользующихся медуслугами онлайн в Псковской области планируют увеличить в 1,5 раза

ПСКОВ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" в 2021 году увеличат в 1,5 раза число жителей региона, которые регулярно пользуются медицинскими услугами онлайн. Число таких граждан превысит 44 тыс., что позволит снять нагрузку на поликлиники и больницы и повысить скорость оказания медуслуг, особенно жителям сельских населенных пунктов и удаленных территорий, сообщила во вторник ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров. В связи с чем жителям таких деревень приходится тратить целый день на то, чтобы добраться до районных администраций и вернуться домой.

"При реализации нацпроекта наша главная задача - сделать медицинские услуги для населения максимально доступными. Чтобы этого достичь, мы активно развиваем систему по оказанию таких услуг в электронном виде. В 2021 году число жителей региона, воспользовавшихся услугами в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг, превысит 44 тыс. человек, это почти в 1,5 раза больше показателей прошлого года. Рост существенный. Это позволит полностью решить вопрос с доступностью медуслуг в сельских населенных пунктах и в отдаленных территориях", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что оказание медуслуг в электронном виде ведется в Псковской области в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы". По оценкам властей, через три года в регионе 90% медучреждений обеспечат доступ для пациентов к ключевым электронным медицинским документам.

"Важно, что мы уже фиксируем значительную динамику по увеличению числа получателей медуслуг в электронном виде, их число приблизилось уже к 35 тыс. человек. В первую очередь это связано с записью на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и интересам к удаленным сервисам во время пандемии. Кроме того, в этом году мы запустили важную функцию: теперь в личном кабинете на портале госуслуг будут отражаться не только данные по вакцинации, но и другие медицинские документы - туда будут поступать данные по записям из электронной медицинской карты пациента", - резюмировала глава регионального комитета по здравоохранению.