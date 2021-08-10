Сочи будет сотрудничать с Главгосэкспертизы в крупных проектах

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Сочи стал первым городом в России, который заключает соглашение с Главным управлением государственной экспертизы. Это позволит эффективнее планировать и проектировать объекты инфраструктуры и поможет избежать ошибок в реализации глобальных проектов, написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский во вторник.

"Геологические и климатические условия в городе сложные, поэтому к проектированию надо подходить тщательно. Сочи - первый муниципалитет в стране, который заключит соглашение о сотрудничестве с Главгосэкспертизой, что позволит нам максимально избежать ошибок при создании глобальных проектов преобразования курорта", - написал глава города.

На курорте планируются масштабные изменения: власти намерены модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру, коммунально-бытовое хозяйство, реконструировать главную городскую набережную. Сотрудничество с управлением, подчеркнул мэр, позволит специалистам эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать объекты инфраструктуры.

"Здесь внедряются новейшие цифровые методы проверки проектов с применением BIM-технологий, моделирование зданий в формате информационной модели", - пояснил Копайгородский.