Число турпоездок из РФ в Грузию в июле выросло в шесть раз по сравнению с 2020 годом

ТБИЛИСИ, 10 августа. /ТАСС/. Граждане России в июле текущего года совершили более 25 тыс. поездок в Грузию, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда было совершено более 4 тыс. поездок. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

Однако в целом туристический поток еще не восстановился: за семь месяцев количество поездок из РФ в Грузию составило лишь около 69 тыс., что на 63,2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Россия расположилась на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию.

На первом месте находится Турция, однако и здесь также наблюдается снижение турпотока: граждане этой страны с начала года совершили более 158 тыс. поездок в Грузию, что на 35,2% меньше, чем за семь месяцев 2020 года. На третьем месте по числу совершенных поездок в Грузию оказались граждане Армении. Они совершили порядка 67 тыс. визитов, что на 69,1% меньше прошлогодних показателей. Четвертое место заняли проживающие за рубежом граждане Грузии. Однако и они значительно реже приезжали на родину: с января по июль они совершили более 62 тыс. поездок в Грузию, что на 46,4% меньше, чем в прошлом году. Общее количество приезжающих в Грузию туристов за семь месяцев уменьшилось на 50,1% (около 746 тыс. поездок).

Грузия из-за пандемии коронавируса с февраля 2020 года до февраля 2021 закрывала авиасообщение со всеми странами. С 1 февраля текущего года страна восстановила регулярные полеты по всем направлениям, а с 1 июня открыла сухопутные границы. В республику впускают всех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На данный момент в стране выявлено 455 846 случаев заражения (12,23% населения), 406 475 человек выздоровели, 6 182 пациента скончались от вызванных инфекцией осложнений. В стране с 15 марта идет вакцинация населения от коронавируса. По последним данным, оба компонента вакцины получили около 205 тыс. человек, что составляет 5,48% населения.