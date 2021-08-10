Более 1 млн подростков в ФРГ сделали первую прививку от коронавируса

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Свыше одного миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Германии получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в Twitter.

"52 млн (62,5%) граждан вакцинированы хотя бы один раз, 45,8 млн (55,1%) полностью привиты [от коронавируса]. Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет более миллиона (22,5%) сделали первую прививку", - написал Шпан. При этом он заверил, что вакцины достаточно для лиц всех возрастных групп.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американской фирмой Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также американской Johnson & Johnson.