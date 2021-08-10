Опрос: половина работодателей РФ считает, что ТК лучше защищает работников, чем бизнес

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Большинство работодателей в России считают, что права работника лучше защищены Трудовым кодексом РФ, чем интересы бизнеса. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob среди 1 000 менеджеров по персоналу и 1 600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны, проведенном в июле.

По данным аналитики, практически каждый второй работодатель (48%) считает, что трудовое законодательство в России в большей степени защищает интересы работника. Лишь 10% менеджеров по персоналу уверены, что закон чаще оказывается на стороне работодателя. В том, что трудовое законодательство в равной мере защищает и интересы бизнеса, и интересы наемных сотрудников, убеждены 27% работодателей.

37% россиян полагает, что трудовое законодательство в нашей стране в большей степени защищает права работодателя. В том, что закон чаще выступает на стороне работника, убеждено втрое меньше респондентов (12%). По мнению 28% опрошенных, ТК РФ в равной степени защищает права обеих сторон трудовых отношений.

Опрошенные старше 45 лет чаще всего считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на работодателя (44%). Среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. несколько больше тех, кто считает, что ТК РФ больше защищает работника (20%).

По сравнению с 2013 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, как сотрудники, так и представители компаний стали чаще считать, что трудовое законодательство в равной мере защищает интересы обеих сторон трудовых отношений. Восемь лет назад о равных гарантиях говорили 17% россиян и 19% работодателей, сегодня - 28 и 27% соответственно.

Причины баланса

Рост числа работников и работодателей, уверенных, что трудовое законодательство защищает их интересы, говорит о том, что законодательство и судебная практика в области трудовых споров постоянно совершенствуется, считает член генерального совета Партии роста и генеральный директор центра охраны труда "НСС Консалт" Дмитрий Порочкин.

"Немаловажным моментом для этого стала и проводимая с 2018 года регуляторная гильотина, которая актуализирует нормативную базу, убирая излишние, дублирующие и противоречащие требования, делая систему нормативных правовых актов более прозрачной и удобной. Регуляторная гильотина еще не завершена, не все документы приведены к общему знаменателю. Например, с марта 2022 года вступает в силу новая редакция Х раздела Трудового кодекса РФ - основополагающий документ в области охраны труда, который давно ожидаем в обществе и серьезно изменит отношение как работников, так и работодателей к безопасности на производстве. Данные изменения повысят планку требований, выполняя которые и работник, и работодатель будут чувствовать себя еще увереннее и защищеннее," - прокомментировал результаты исследования Порочкин.

"При хорошем правовике, который разбирается в трудовом законодательстве, Трудовой кодекс сбалансирован. Меня стоит отнести к тем, кто считает, что трудовое законодательство сбалансировано. Оно защищает права и работодателя, и работника. Всякие бывают в жизни ситуации, если есть какие-то неправовые ситуации, серые зоны, то здесь, в этой истории, больше страдает работник. Если говорить о том, что есть работники-мошенники - более уязвим работодатель," - рассказала председатель комитета "Опоры России" по социально-трудовым отношениям Наталия Ушакова.