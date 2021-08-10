Власти Татарстана намерены ежегодно проводить форум "Россия - спортивная держава" в Казани

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают на возможность проводить федеральный форум "Россия - спортивная держава" ежегодно только в Казани. Об этом сообщил журналистам министр спорта республики Владимир Леонов.

"Мы на самом деле долго боролись за то, чтобы форум вернулся в Казань, нас услышали. У нас такая идея, тоже скажу. Форум проводится раз в два года, [и хотелось бы], чтобы он не был мигрирующим, а чтобы площадка была зарезервирована. Как традиционный форум в нашей стране, как экономический в Питере (Петербургский международный экономический форум - прим. ТАСС). Но это пока дискуссия", - сказал Леонов на брифинге.

Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.

Первый спортивный форум прошел в столице Татарстана в октябре 2009 года. Очередной форум изначально должен был пройти в Екатеринбурге в октябре 2020 года, но его перенесли из-за пандемии, а позже местом проведения стала Казань. Мероприятие пройдет с 8 по 10 сентября 2021 года.