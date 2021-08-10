Склон возле дома в Красноярске, где рухнула подпорная стена, укрепят за счет города

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Склон возле многоэтажного дома в Красноярске, где обрушилась подпорная стена, укрепят за счет резервного фонда города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

В пятницу подпорная стена обрушилась в Красноярске, под завалами оказались пять машин. Мэрия ввела режим ЧС. Жителей соседней многоэтажки сначала превентивно эвакуировали, но потом людям разрешили вернуться домой. В понедельник жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину в котором заявили, что год сообщали городским властям об опасности обрушения стены.

"На уцелевших элементах подпорного сооружения установлены временные подпорные устройства из 50 бетонных блоков. По оценкам специалистов, состояние дома опасений не вызывает, мониторинг продолжается. Проектировщики разрабатывают решения по укреплению склона. После утверждения наиболее целесообразного варианта начнутся работы за счет средств резервного фонда города", - сообщили в мэрии.

Автовладельцам, машины которых пострадали после обрушения, власти готовы оказать помощь в составлении документов для обращения в суд. На данный момент обращений от автовладельцев нет, добавили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что подпорная стена расположена в границах земельного участка, принадлежащего частому лицу. Несмотря на это, еще в прошлом году администрация Советского района обследовала состояние стены, был получен акт аварийности. Тогда собственнику было рекомендовано закрыть стоянку автомобилей. Но это не было сделано, автовладельцы игнорировали объявления администрации Советского района о запрете стоянки.

СК возбудил по факту обрушения строительной конструкции около многоквартирного жилого дома уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").