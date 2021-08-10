Минздрав Вьетнама одобрил проведение второй фазы испытаний своей вакцины от коронавируса

ХАНОЙ, 10 августа. /ТАСС/. Вьетнамский Институт вакцин и медицинских биологических препаратов приступит в ближайшее время ко второй фазе клинических испытаний созданной им вакцины от коронавируса Covivac. Как передает во вторник газета "Нян зан", об этом информировал руководитель научно-исследовательского учреждения Зыонг Хыу Тхай.

По его словам, Министерство здравоохранения республики рассмотрело итоги первого этапа испытаний препарата и выдало разрешение на проведение второго этапа. В нем примут участие 375 человек, разделенных на возрастных группы от 18 до 59 лет и от 60 лет и старше.

В первом этапе клинических исследований Covivac участвовали 120 добровольцев. До этого препарат был успешно испытан на животных.

Covivac стал второй вакциной от COVID-19, разработанной во Вьетнаме. Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний препарата Nanocovax. В конце июля премьер-министр республики Фам Минь Чинь озвучил задачу начать серийное производство собственной вакцины от коронавируса не позднее июня 2022 года.