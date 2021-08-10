За три года в РФ созданы 22 центра, обучающих методикам профилактики терроризма

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. 22 центра, которые обучают методикам профилактики терроризма, созданы на базе российских вузов за последние три года. Об этом сообщили ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) после прошедшего сегодня в Москве задания под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова.

"За три года на базе ведущих вузов образованы 22 учебно-методических центра, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов в области профилактики терроризма. Внедрение соответствующих учебных программ в общероссийскую систему профессионального образования позволило поднять уровень компетентности занятых в этой сфере государственных и муниципальных служащих", - сообщили в комитете.

Председатель НАК в своем выступлении отметил, что качественная подготовка сотрудников органов власти, ответственных за реализацию профилактических мероприятий, является обязательным условием проведения эффективной госполитики в области противодействия терроризму. В ходе заседания была подчеркнута необходимость системного обучения преподавательского состава с использованием опыта ряда регионов и материалов по практической деятельности. "В результате обсуждения выработан комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование работы в данной сфере", - добавили в НАК.

В заседании приняли участие члены комитета, полпреды президента в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти и антитеррористических комиссий ряда субъектов РФ, представители правоохранительных органов и специальных служб.