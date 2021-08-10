Эксперт: каждый пятый молодой человек в России сталкивается с постковидным синдромом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Каждый пятый молодой человек сталкивается с постковидным синдромом после перенесенного заболевания, при этом среди людей старше 50 лет - каждый второй. Об этом во вторник сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM" .

"По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет - каждый второй", - сообщил эксперт.

Постковидный синдром может иметь различные проявления. "Мы имеем отсроченные осложнения. Самые легкое - это потеря обоняния, а так - отсроченные инфаркты, отстроченные инсульты, отсроченные поражения органов вплоть до удаления. <...> Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4-5-й этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах", - рассказал врач. Кроме того, добавил он, у пациентов также может наблюдаться нарушение зрения, варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке, микротромбы в головном мозгу.

"К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался. Прививка помогает, спасает от постковидного синдрома", - заключил он.

Тимаков отметил, что самая главная опасность коронавирусной инфекции в том, что человек может не понимать, что он болен, но при этом коронавирус уже размножается у него в организме и поражает органы.