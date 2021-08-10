Ситуацию с местами заражения коронавирусом на курортах Крыма проанализируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Крыма и Роспотребнадзор проанализируют ситуацию с количеством заразившихся новым штаммом коронавируса на полуострове и с местами распространения инфекции на курортах, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Поступают обращения от различных ассоциаций, в том числе и тех, кто занимается бизнесом: аттракционы, другие мероприятия, которые на свежем воздухе проводятся. Сегодня еще раз с Роспотребнадзором будем анализировать всю ситуацию, связанную с заражением, количеством, где, в каких местах. Стараемся максимально дать людям работать, при этом приоритет - сохранение жизни и здоровья граждан", - сказал Аксенов.

По его словам, сейчас приняты все ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. "У нас динамика такая, что туристы лечиться уезжают домой. Некоторых даже мы не видим, что они заболели, они не обращаются за помощью здесь, понимаем, не хотят госпитализироваться. <...> Общественный транспорт, авиация, скопление людей - если человек бессимптомник, болеет, количество зараженных может кратно в геометрической прогрессии расти", - отметил Аксенов.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В ряде районов до 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета не более чем 50% от вместимости залов.