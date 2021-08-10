На Алтае перенесли сроки завершения стройки самого крупного детского сада

ТАСС, 10 августа. /ТАСС/. В Республике Алтай сроки завершения строительства самого крупного детского сада, который должны были сдать до конца текущего года, перенесли на 2022 год. Это связано с тем, что в проект вносили изменения, из-за чего произошло отставание от графика, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"Строительство детсада в рамках реализации национального проекта "Демография" началось в конце прошлого года. Сейчас строительство городского детского сада на Кольцевой находится в активной фазе. Есть некоторое отставание по графику, связанное с тем, что в проект строительства вносились изменения. В итоге объект планируется сдать в следующем году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что изначально строительство объекта планировалось завершить до конца текущего года. Учреждение станет самым крупным детсадом в республике, на его строительство направлено около 200 млн рублей.

"Этот детский сад будет рассчитан на 285 детей, из которых 135 - до трехлетнего возраста. Для каждой группы будут предназначены свои игровые, спальные комнаты и раздевалки, буфетные. В здании предусмотрены спортивный, хореографический и музыкальный залы. На улице разместят игровые площадки для каждой группы и открытую спортивную площадку", - цитирует пресс-служба главу региона Олега Хорохордина, посетившего стройплощадку.

В садике будет оборудован медицинский блок и прачечная. Пищеблок оснастят цехом для предварительной и кулинарной обработки продовольственного сырья. Для теплоснабжения детсада по отдельному проекту строится котельная. Кроме того, планируется заасфальтировать дорогу, ведущую к нему. Глава региона поставил перед строителями задачу - до наступления холодов возвести стены и крышу, запустить котельную, проложить тепловой контур и приступить к отделочным работам.

В рамках нацпроекта "Демография" с 2019 по 2021 год в Республике Алтай введены в эксплуатацию 11 детских садов более чем на 1 тыс. мест. Новые дошкольные учреждения открылись в Горно-Алтайске, Майминском, Усть-Коксинском, Турочакском, Усть-Канском и Шебалинском районах.