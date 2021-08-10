На Ставрополье до 2024 года создадут и отремонтируют 3,5 тыс. объектов в селах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края до конца 2024 года создадут и отремонтируют 3,5 тыс. объектов в сельских поселениях субъекта. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы 3,5 тысячи объектов планируем за период с 2019 года по 2024 год создать, и отремонтировать то, что было создано, - это то, за что нас всегда критиковали, что мы на село не выходим", - сказал он.

Владимиров также отметил, что с 1960 года по 1980 год в Ставропольском крае было создано 4,5 тыс. объектов разного назначения. По словам губернатора, край уже два года реализует программу комплексного развития сельских территорий. "Сегодня в эту программу мы вошли с учетом и нашей программы комплексного развития, и [программы] местных инициатив", - подчеркнул он.

В свою очередь Путин отметил, что в стране "приличное финансирование на поддержку села в этом году". "Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут - по 7 млрд [рублей] ежегодно", - сказал президент.