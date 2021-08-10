МЧС предупредило о сильном дожде и грозе в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Очень сильный дождь и гроза ожидаются в Севастополе 9 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу журналистам.

"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона ожидается ухудшение погодных условий: очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе может выпасть большое количество осадков - до 30 мм за 12 часов. Также ожидается гроза. "Такие погодные условия сохранятся до конца дня. Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды", - отметили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что при непогоде следует по возможности не выходить на улицу и отказаться от пользования личным и общественным транспортом, особенно от длительных поездок. Существует риск обрыва линий электропередачи, падения деревьев, ударов молний в предметы и конструкции, поэтому в ведомстве рекомендуют не находиться рядом с подобными объектами; запрещается плавать в море. При обильных осадках возможно засорение ливнестоков, может подтопить территории, находящиеся в низинах, подвалы и цокольные этажи зданий. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

Этим летом Крым дважды пострадал от сильных дождей. В июне ливни и последовавшие за ними подтопления фиксировали в Ялте, Керчи и районах на востоке полуострова, а в Севастополе за половину суток выпало количество осадков, близкое к тройной месячной норме, также подтопило несколько домов, повалило деревья. В июле из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтопило более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В Севастополе подтопило несколько домовладений.