В Петербурге проведут ремонт станции метрополитена "Московская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта подземного комплекса и южного вестибюля станции метро "Московская" в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта подземного комплекса и южного вестибюля станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В частности, запланирован капитальный ремонт подземного комплекса и вестибюля № 2 станции, а также пешеходного перехода. Здесь полностью демонтируют облицовку стен и колонн, снимут полы из гранитного камня, ступени и лестничные спуски, а также все информационные указатели, торговые киоски и прочее оборудование. Затем построят новые конструкции косоуров, положат новые плиты перекрытия и ступени по всем лестничным спускам. Пол, колонны и стены облицуют гранитом. Стены, потолки и полы гидроизолируют, а стены и потолки окрасят.

На потолках установят новые светодиодные светильники. В вестибюле и машинном зале отремонтируют системы бытовой и дренажной канализации. Кроме того, на станции восстановят ворота, перекрывающие вход для пассажиров в ночное время, и выполнят иные необходимые работы.

Станция метро глубокого заложения "Московская" Московско-Петроградской линии Санкт-Петербургского метрополитена была построена по проекту архитекторов Н. В. Каменского и С. Г. Майофиса в 1969 году. Они спроектировали станцию по принципу "горизонтальный лифт" - то есть закрытого типа: выход с платформы к путям, на которые прибывают поезда, полностью закрыт, открываются лишь автоматические двери, через которые пассажиры могут пройти прямо в вагоны. Таким образом, обеспечивается безопасность пассажиров и низкий уровень шума на станции. Свое название конструкция получила за сходство с лифтами, у которых раздвижные двери кабины открываются синхронно с дверьми шахты, расположенными на площадке этажа.