Иран надеется на скорейшую поставку всех доз российской вакцины по контракту с РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тегеран рассчитывает, что Россия в скором времени поставит в Иран оставшуюся часть доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в соответствии с заключенным между странами соглашением. Об этом заявил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"У нас есть контакт с Россией на 62 млн доз [вакцины]. До сих пор мы получили 1 млн 20 тысяч доз. Мы, конечно же, хотели, чтобы оставшаяся часть вакцин как можно скорее была бы поставлена в Иран", - сказал дипломат.

По словам Джалали, вакцина могла бы стать очень "хорошим инструментом в развитии публичной дипломатии" между двумя странами. "Мы понимаем, что Россия, конечно же, должна укрепить свое собственное производство, поэтому мы не видим никаких злых намерений в этом вопросе. Мы считаем, что российское правительство прикладывает огромные усилия, чтобы выполнить свои контрактные обязательства, - добавил посол. - Наша просьба заключается в том, чтобы Россия как можно скорее могла бы больше поставить [российскую] вакцину в нашу страну".

Иран одобрил применение в стране вакцины "Спутник V" 26 января.