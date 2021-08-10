Крупнейший вуз Урала откроет центр изучения русского языка в Каире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Центр изучения русского языка для подготовки жителей Египта к поступлению в российские вузы откроется в Каире. Соответствующий двусторонний договор подписали Уральский федеральный университет (УрФУ) и египетское агентство, сообщили в пресс-службе вуза во вторник.

"Уральский федеральный университет и агентство Media Arab for Media Production and Marketing подписали двусторонний договор об открытии центра русского языка в столице Египта Каире. Центр предоставит возможность гражданам Египта пройти курсы русского языка, которые разработаны с учетом потребности населения и обеспечивают выпускников египетских школ возможностью участвовать в процедуре отбора при поступлении в российские вузы, а также сдаче теста по любому сертификационному уровню государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку", - говорится в сообщении.

Работа центра начнется в сентябре этого года, в нем смогут заниматься 150 человек. Сейчас египетское агентство решает организационные вопросы и готовит место к открытию, УрФУ занимается методической частью курса, а также подготовкой учебных материалов и организацией учебного процесса. Курсы будут вести преподаватели кафедры русского языка для иностранных учащихся Уральского гуманитарного института.

В пресс-службе добавили, что в будущем египетская сторона и уральский вуз планируют открыть центры и в других городах, где существует высокая потребность в изучении русского языка.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучается более 4 300 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.