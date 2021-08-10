Эксперты предложили создать заповедники для краснокнижных животных Арктики

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Создание резерватов (территории, где животные находятся под особой охраной) и заповедников для краснокнижных животных, в частности белых медведей, в Арктике на особо охраняемых природных территориях необходимо для сохранения биоразнообразия и выращивания новых поколений диких животных. К такому мнению пришли эксперты дискуссионного клуба, посвященного содержанию краснокнижных животных в российских цирках, в проектном офисе развития Арктики (ПОРА).

"Одно из наших предложений - создание такого резервата на особо охраняемых природных территориях, где будут содержаться белые медведи в Арктике и еще другие животные", - сказал координатор экспертного совета ПОРА, доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Эксперт считает, что это позволит сохранить биоразнообразие в Арктике, а также выращивать новые поколения диких животных от тех, кого выпустили из цирков или зоопарков. "Родители были домашние, а дети у них уже будут дикие. Они уже будут расти в природной среде и уже следующее поколение можно будет спокойно выпускать на волю", - пояснил он.

Схожее мнение о необходимости создания резерватов для краснокнижных животных высказал советник руководителя Кольского научного центра Российской академии наук Владимир Маслобоев. Кроме того, он добавил, что резерваты помогут продлить жизнь животным, которые выступали в цирках. "Животные живут в огромных вольерах. <…> Они живут на огромных пространствах, а люди, которые это все хотят видеть, они ходят по закрытым галереям, защищенные хорошей сеткой. Такое ощущение, что не понятно, для кого зоопарк - для животных или для людей. Такое содержание животных очень гуманно", - сказал эксперт.

Помощь в адаптации

Резерваты необходимы, поскольку животные, выросшие или долго находившиеся в неволе, не смогут адаптироваться, так как их могут задрать соплеменники, считает руководитель Просветительского центра "Белый мишка", автор детских книг Ольга Шадрина.

"Я полностью поддерживаю варианты таких прекрасно созданных резерватов, которые учтут все особенности животного, его климатические пристрастия, с большими пространствами, с бассейнами, со льдами, с берлогами", - добавила она.

По данным Минприроды, 13 видов животных, сохранение популяции которых планируется в рамках нацпроекта "Экология", могут исчезнуть, если не предпринимать меры. Речь идет об амурском тигре, переднеазиатском и дальневосточном леопардах, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране (аргали), дзерене, белом медведе, стерхе, охотоморских популяциях гренландского и серого китов.