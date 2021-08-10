В Санкт-Петербурге создали для Казахстана точную копию Тихвинской иконы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Точный список одной из главных православных святынь - Тихвинской иконы Божией Матери - создали в Санкт-Петербурге для Казахстана. После освящения, которое пройдет в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре, образ будет размещен в одном из храмов Алматы, сообщили журналистам во вторник в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

"Образ изготовили в Санкт-Петербурге "в меру и подобие" древней чудотворной святыни по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава. Одной из целей создания точного списка Тихвинской иконы Божией Матери является забота о сохранности древней святыни. Эта копия вместе с окладом воссоздана до мельчайших деталей, включая дефекты и другие следы времени. Теперь казахстанский список Тихвинской иконы можно будет использовать для создания других списков, не тревожа старинный оригинал в Тихвинском монастыре", - рассказали в митрополии.

Освящение списка Тихвинской иконы Божией Матери рядом с оригиналом состоится 12 августа, его совершат митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. После этого икону перевезут в Казахстан.

Среди множества образов Божией Матери Тихвинская икона особо почитается в России наряду с Владимирской и Казанской. В рукописных "Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери" ее появление на Ладожской земле датируется 1383 годом, он же считается датой основания Тихвина.

В 1507-1515 годах по указу великого князя Василия Иоанновича на месте деревянной церкви, в которой хранилась икона, был возведен каменный Успенский собор. В 1547 году, за несколько дней до венчания на царство, храм посетил Иоанн Грозный. Он основал в 1560 году Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. В годы Великой Отечественной войны православная святыня была вывезена в Псков, затем - в американскую зону оккупации Германии, а оттуда - в Свято-Троицкий собор Чикаго. В 2004 году икону торжественно возвратили на ее историческое место в Тихвинскую обитель.