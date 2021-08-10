На Кубани от коронавируса привились 62% от целевого показателя населения

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. В Краснодарском крае от коронавируса привились 62% от целевого показателя населения, которое подлежит вакцинации. Темпы снижаются в связи с завершением иммунизации обязательных категорий граждан, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

"Как сообщила [вице-губернатор] Анна Минькова, на 10 августа в регионе привились 1 млн 651 тыс. человек. Это 62% от целевого показателя (в среднем по РФ - 55%). При этом сейчас отмечается снижение количества прививок. Одна из причин - завершена вакцинация обязательных категорий граждан по постановлению главного санитарного врача края", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что всего в регион доставили 1,9 млн доз вакцины. Сейчас препараты есть, на текущей неделе ожидается поставка еще 40 тысяч доз. Минькова также поручила усилить темпы вакцинации в основных курортных городах региона: в Сочи, Геленджике и Анапе. В сообщении пресс-службы также говорится, что в крае планируют открыть первый пункт вакцинации для трудовых мигрантов, он будет находиться на базе миграционного центра ТЦ "Красная площадь" в Краснодаре.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на вторник, за сутки в регионе подтвердили 257 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии - коронавирус зарегистрировали у 61656 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 1084,7. По состоянию на 10 августа 47822 пациента выздоровели и выписались из больниц, 4532 человека скончались, 93 заразившихся находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро - на ЭКМО.

Ранее на Кубани была введена обязательная вакцинация работников образовательных организаций, точек общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, организаций туристической сферы, транспортных организаций, организаций в сфере бытового обслуживания. До 23 августа необходимо привить от коронавируса не менее 60% сотрудников данных сфер.