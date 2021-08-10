Медики назвали причину ухудшения здоровья пациента c перенесенным COVID-19 в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Ухудшение состояния здоровья 76-летнего пенсионера в Новосибирске, ранее выписанного из стационара для пациентов с COVID-19, связано не с коронавирусной инфекцией, от которой его лечили медики, а с онкологическим заболеванием, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава во вторник. Ранее в СМИ сообщали о том, что пенсионера в тяжелом состоянии выписали из ковид-стационара на реабилитацию, а после передали родственникам.

9 августа в местных СМИ со ссылкой на представителя штаба ОНФ в Новосибирске Сергея Аверьяскина опубликовали информацию о пенсионере, которого будучи госпитализированным в ковид-стационар, позднее медики без ведома родственников перевели в другое медучреждение на реабилитацию. Спустя две недели за пенсионером приехали родные и обнаружили ухудшившееся состояние мужчины: он был сильно истощен, на теле образовались глубокие пролежни.

"Из инфекционного госпиталя был выписан пациент 1945 года рождения, у которого задолго до инфицирования новой коронавирусной инфекцией в 2020 году было диагностировано тяжелое онкологическое заболевание. <...> Сразу после выписки 2 августа 2021 года пациента посетил терапевт ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 22", его было предложено госпитализировать в связи с основным заболеванием в паллиативное отделение. При врачебном осмотре были обнаружены незначительные единичные пролежни. Тяжесть состояния пациента обусловлена основным онкологическим заболеванием", - рассказали в Минздраве.

В пресс-службе отметили, что родственники пожилого пациента отказались от его госпитализации, мотивируя это тем, что будут осуществлять уход самостоятельно с привлечением соцзащиты. 9 августа терапевт и хирург поликлиники №22 пришли на квартиру, где проживает пенсионер, чтобы осмотреть его, однако дверь никто не открыл.

"Завтра, 11 августа 2021 года, этого пациента осмотрит бригада врачей в присутствии родственников, по результатам осмотра будет принято решение о его госпитализации либо коррекции лечения на дому. В случае, если дверь в квартиру никто не откроет, будут привлечены правоохранительные органы", - добавили в областном Минздраве.

По данным оперативного штаба на утро 10 августа, в регионе зарегистрировали 54 693 случая коронавируса (+198 случаев за сутки), в том числе у 4 073 детей. 45 760 пациентов выздоровели (+153 случая за сутки).