Кипрская пожарная бригада передислоцируется из Аттики на остров Эвбея

НИКОСИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Кипрская пожарная бригада, принимающая участие в ликвидации очагов распространения огня в Греции, приступает к тушению пожаров на острове Эвбея (Эвия). Об этом сообщил во вторник в Twitter официальный представитель Кипрской пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис.

"Кипрская миссия в настоящее время перебирается на пароме на Эвию", - проинформировал он. По словам Кеттиса, кипрские пожарные планируют приступить к работе в общине Галацона, входящей в муниципалитет Истиея-Эдипсос на севере острова.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. Как заявил в понедельник греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, в течение нескольких дней в разных районах страны вспыхнули 586 пожаров, проведено 62 организованных эвакуации жителей.