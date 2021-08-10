Главу Тамбовской митрополии Феодосия наградили орденом Александра Невского

ТАМБОВ, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вручил митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию орден Александра Невского, которого он был удостоен указом президента Владимира Путина за развитие духовно-нравственных традиций, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Александр Никитин вручил Митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию орден Александра Невского. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий удостоен высокой награды указом президента России Владимира Путина за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность", - сообщает пресс-служба.

Сегодня в Тамбовской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского - родоначальника духовной жизни на Тамбовщине. Торжественные мероприятия организованы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который является центральным храмом области, начало его строительства еще в XVII веке положил именно Питирим.

Митрополит Феодосий (в миру Сергей Иванович Васнев) родился 26 января 1961 года в селе Пичаево Тамбовской области в семье священника. Окончил Московскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию. Позднее учился в Прешове в Чехословакии, окончив в 1988 году богословский факультет с ученой степенью "магистр богословия", а также Институт по связям с Восточными церквами в Регенсбурге (ФРГ). В 1987 года в Троицком соборе Московского Свято-Данилова монастыря пострижен в монашество. В 2002 году года решением Священного синода назначен управляющим Тамбовской и Мичуринской епархией, в 2012 года титул изменен на "Тамбовский и Рассказовский". В 2013 году возведен в сан митрополита, является почетным гражданином Тамбовской области.