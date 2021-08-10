Минздрав Болгарии опроверг информацию о новых ограничениях из-за коронавируса в Софии

"Информация главного санитарного врача Данчо Пенчева о том, что "София входит в красную зону [по опасности распространения коронавируса] и предстоит введение ограничений", не соответствует истине", - заявили в министерстве здравоохранения.

Ранее в интервью телеканалу BTV главный санитарный врач Софии Данчо Пенчев сообщил, что новые ограничения, которые затронут предприятия общепита и сферы развлечений, планируется ввести уже в среду.

За последние сутки в Болгарии отмечено 774 новых случая инфицирования, на 598 больше, чем днем ранее, в том числе в Софии - 298. Положительными оказались около 3,3% тестов на коронавирус. За 24 часа умерли 23 пациента. Число госпитализированных увеличилось до 1 140, из них 94 находятся в отделениях интенсивной терапии.

По оценке экспертов, Болгария находится в начале четвертой волны пандемии. Согласно прогнозам, уже к концу текущей недели суточный прирост числа заразившихся может превысить 1 тыс. До конца августа в стране продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации. Ограничения на данный момент сводятся к требованию соблюдения дистанции не менее 1,5 м и ношению защитных масок в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте.