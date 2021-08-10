США выделят гуманитарную помощь жителям Мьянмы на сумму $50 млн

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Американские власти направят $50 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Мьянмы, а также тем, кто вынужден был бежать из страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента, распространенном во вторник.

Как следует из документа, "в свете переворота 1 февраля люди из Бирмы (так США называют Мьянму - прим. ТАСС) по-прежнему покидают свои дома из-за продолжающегося насилия". Ожидается, что помощь будет предоставлена более 700 тыс. человек, в том числе тем, кто "бежал из Бирмы или был выселен из дома".

США полагают, что выделение указанных средств "позволит международным и неправительственным организациям предоставить народу Бирмы чрезвычайную продовольственную помощь, защиту, пристанище, основную медицинскую помощь, воду, создать санитарные условия".

О предоставлении средств объявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время посещения Таиланда. Эта страна также получит американскую помощь в размере ;5 млн. Власти США полагают, что это позволит "смягчить воздействие COVID-19 на жизнь людей" в Таиланде и Мьянме.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, в ходе которых погибли более 900 человек.