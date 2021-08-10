МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве и области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Гроза с ливнем ожидаются в ближайшее время в Москве и Подмосковье, соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 среды в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - сказали в ведомстве. Аналогичный прогноз по Московской области дало региональное ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам в непогоду избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам стоит в сильный ветер обходить шаткие конструкции.