Первый в России центр промышленной томографии открылся в Томске

ТОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Центр промышленной томографии с уникальным для России и мира набором инструментов и оборудования для неразрушающего контроля открылся в Томском политехническом университете (ТПУ). Исследования и разработки ученых центра будут востребованы в космической, авиа- и судостроительной областях, технологии будут экспортировать за рубеж, в частности, в Германию, США и Великобританию, сообщил журналистам и.о. ректора вуза Дмитрий Седнев.

"Здесь используются наша бетатронная тематика (созданная в ТПУ и единственная в мире технология томографии крупногабаритных объектов, экспортируется за рубеж - прим. ТАСС), наши уникальные разработки в сфере ультразвукового контроля, вихреток и оптика. Это то сочетание методов, которое редко, где можно найти в мире. Единственный аналог - Фраунгоферовский институт неразрушающего контроля в Германии, но они профилируются только на методах неразрушающего контроля, а мы - можем нарастить робототехнику и методы искусственного интеллекта", - сказал Седнев журналистам во время открытия центра.

Общая стоимость оборудования центра - порядка 45 млн рублей. Большую его часть собрали в стенах вуза и защитили патентами. В частности, роботизированный комплекс для теплового неразрушающего контроля, роботизированный комплекс ультразвуковой томографии, который будут использовать для проверки сварных швов на международном термоядерном реакторе ИТЭР, а также линии по производству сенсоров. Часть оборудования проводит оценку материалов при помощи искусственного интеллекта. В России это первый центр промышленной томографии.

"Давно ТПУ шел, чтобы открыть такой центр, разработки которого будут использовать не только регионы России, но и даже развитые страны мира - Великобритания, США, Германия. Неразрушающий контроль - это высокотехнологичное промышленное производство, это определение дефектов в новых материалах, а там где новые материалы - новые технологии обнаружения дефектов. Это важно для стратегически важных отраслей, таких как космос, авиастроение, железнодорожный транспорт - мы сегодня говорим, что переходим в самолетостроении на новые материалы, но это невозможно без таких технологий", - сообщила журналистам во время открытия вице-губернатор Томской области Людмила Огородова.

Как подчеркнул Седнев, исследования и разработки в центре будут идти с привлечением специалистов из других томских вузов, например, Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Также на оборудовании нового центра будут готовить специалистов неразрушающего контроля, зарубежных студентов.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.