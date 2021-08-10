В Петербурге за первые 10 дней августа выпало 130% от климатической нормы осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Объем выпавших в Санкт-Петербурге за первую декаду августа осадков почти на треть превысил климатическую норму для этого месяца. Об этом сообщается во вторник на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По данным ОГМС Санкт-Петербурга, расположенной в Петроградском районе города, в первой декаде августа выпало 106,5 мм осадков или 131 % от климатической нормы", - сказано в сообщении.

Из 10 дней августа семь были дождливыми, а наибольшее количество осадков - 53% от нормы - пришлось на 3 августа.

В управлении отметили, что именно на август в Петербурге обычно приходится максимум осадков (минимум - на февраль). Самая большая в истории инструментальных метеонаблюдений месячная сумма осадков была отмечена в августе 1933 года и составила 190,8 мм (236 % от нормы). Минимум осадков в этом месяце был отмечен в 1955 году - 1,3 мм (2 % от месячной нормы).