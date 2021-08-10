В Петербурге отремонтируют дом, в котором жил писатель Николай Лесков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Доходный дом инженер-майора Брюна на Невском проспекте, в котором жил писатель Николай Лесков, отремонтируют за восемь месяцев. Капитальный ремонт коснется фундаментов, несущих конструкций и подвалов объекта культурного наследия, которые частично находятся в аварийном состоянии, следует из данных портала госзакупок.

"Капитальный ремонт многоквартирного дома, выявленного объекта культурного наследия "Дом Брюна (И. К. Максимовича)". Срок окончания выполнения работ - 224 календарных дня с момента начала выполнения работ. Общая стоимость работ в многоквартирном доме - 8 млн рублей", - говорится в проектной документации.

Как отмечается в документах технического обследования, фундамент доходного дома находится в ограниченно работоспособном состоянии из-за многочисленных трещин в сводах и стенах, а также вывалов кирпича. Металлические перекрытия и усилительные конструкции находятся в недопустимом состоянии, отдельные подвальные помещения затоплены грунтовыми водами, что создает угрозу дальнейшего разрушения фундамента.

Реставраторам предстоит обеспечить гидроизоляцию фундаментов и подвалов, заменить прогнившие и проржавевшие конструкции, восполнить утраченную кирпичную кладку, отремонтировать лестницы, а также произвести капитальный ремонт системы электроснабжения.

Подрядчиком на выполнение реставрационных работ выступит индивидуальный предприниматель, который в рамках этого же контракта произведет ремонтные работы в особняке Задлера на Кутузовской набережной. Общая стоимость работ по договору составит 21 млн рублей. Заказчиком по контракту выступает Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Вытянутый в глубину участка дом в классицистическом стиле на Невском проспекте рядом с Мариинской больницей был построен в 1834 году на месте деревянных домов купца Суворова. В 1863 году в доходном доме поселился писатель Николай Лесков, который тогда же написал повесть "Житие одной бабы", а уже в следующем году опубликовал "Леди Макбет Мценского уезда". Одновременно с Лесковым в доме жил поэт-сатирик Василий Курочкин, издатель журнала "Искра", в котором свои произведения публиковали Некрасов, Салтыков-Щедрин, Герцен и Добролюбов. До революции дом был также известен тем, что в нем действовала первая в Петербурге гомеопатическая аптека, проработавшая в здании вплоть до начала Великой Отечественной войны.