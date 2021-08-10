Филиппины рассматривают возможность экстренного использования вакцины "Спутник Лайт"

БАНГКОК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Филиппин прорабатывают вопрос одобрения российского однокомпонентного препарата от коронавируса "Спутник Лайт" для экстренного использования. Об этом во вторник сообщила газета The Manila Times со ссылкой на главу Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин Эрика Доминго.

"Заявка на одобрение экстренного использования однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" находится на рассмотрении наших экспертов", - сказал Эрик Доминго.

Управление примет решение по данному вопросу в течение трех недель.

Филиппинские медики полностью привили 8,5% граждан страны, население которой составляет 109 млн человек. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 10,8% жителей республики.

За последние сутки на Филиппинах вирус выявили у 8 560 человек, умерли 92 жителя. Всего за время пандемии на Филиппинах зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, 1,5 млн человек выздоровели, 29,2 тыс. скончались.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами, в республике одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac ("Синовак"), AstraZeneca ("Астразенека"), Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна"), Bharat Biotech ("Бхарат байотек"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и российского препарата "Спутник V".