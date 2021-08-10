В Германии вернули книги, вывезенные во время Второй мировой войны из СССР

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи ценных книг, которые были вывезены из СССР в Германию во время Второй мировой войны, состоялась в Русском доме в Берлине. Как сообщили в посольстве РФ в ФРГ, библиотечные раритеты возвращены Воронежскому государственному университету (ВГУ).

Инициатором выступил бывший бургомистр города Ной-Изенбург (земля Гессен) Ханс Эрих Фрай. Летом 1942 года его отец вывез книги из Воронежа во время оккупации, обнаружили их в личной библиотеке лишь после его смерти. Фрай решил восстановить справедливость и передал их российской стороне при поддержке историка из Бременского университета, профессора Вольфганга Айхведе.

Речь идет о 91 книге, 59 из них на русском языке, остальные на иностранных. Книги напечатаны в XVII - XIX веках. Теперь они войдут в научную библиотеку ВГУ. Предположительно осенью этого года их представят на тематической выставке в Воронеже.

В мероприятии в числе прочих приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и представители ВГУ.