Около 900 пожарных тушат пожары на острове Эвбея

АФИНЫ, 10 августа. /ТАСС/. Около 900 пожарных на 229 автомобилях, а также пожарная авиация тушат во вторник природные пожары на греческом острове Эвбея. Об этом сообщила Пожарная служба Греции.

Лесные пожары на острове продолжаются восьмой день. Ряд очагов был локализован, однако часто на месте потушенных возникают новые очаги возгорания, которые постоянно раздуваются сильными ветрами. По данным Пожарной службы, "в настоящее время очаги огня в разных районах острова тушат 873 пожарных на 229 автомобилях, в том числе 50 отрядов пеших пожарных, включая силы, выделенные через Европейский механизм гражданской защиты". "В частности, в борьбе с огнем участвуют 40 пожарных с Кипра на двух автомобилях, 100 пожарных из Украины, 39 пожарных из Сербии, вместе с которыми прибыли 14 пожарных автомобилей и машина скорой помощи. На острове также задействованы 108 пожарных из Румынии с 21 машиной, 75 их коллег из Словакии на 30 машинах, 143 польских пожарных на 46 машинах, координирует работу греческий мобильный оперативный центр "Олимп", - говорится в сообщении.

С воздуха воду на пламя сбрасывают 14 пожарных вертолетов, в том числе три - из Сербии, два - из Швейцарии, один - ВВС Греции, два - ВВС Египта, один вертолет используется для координации. Помощь в тушении пожара предоставляется Береговой охраной, вооруженными силами, добровольными пожарными, а также местными органами власти, которые подгоняют автоцистерны с водой и строительную технику.

Пожарные ведут на Эвбее борьбу с огневыми фронтами близ населенного пункта Асминио, который был эвакуирован. Огонь бушует и около населенного пункта Пефки. Новое возгорание возникло также в районе между населенными пунктами Авгариа и Галатсонас. Там сосредоточены основные силы пожарных.

Кроме того, Пожарная служба сообщила, что недавно лесной пожар снова возник в районе Гортиния в центре полуострова Пелопоннес. Во вторник Секретариат гражданской обороны объявил там эвакуацию жителей 12 поселков в превентивных целях. Возгорание в этом районе тушат 313 пожарных, в том числе 15 пеших групп пожарных, используется 101 автомобиль. Там также развернуты силы, привлеченные через Европейский механизм гражданской защиты: 35 пожарных с 14 автомобилями из Чехии и 21 пожарный из Великобритании. Также в зоне пожара с воздуха воду сбрасывают три пожарных вертолета и девять самолетов, включая один самолет из Хорватии и один самолет из Испании. Помощь оказывают пожарные-волонтеры, а также местные органы власти.