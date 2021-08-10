Заболеваемость COVID-19 в Калининградской области снизилась на 8% за неделю

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Калининградской области на прошедшей неделе снизилась на 8% по сравнению с предыдущими показателями, но ситуация остается сложной. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Калининградской области, несмотря на снижение заболеваемости за 30-ю неделю на 8%, остается сложной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при среднероссийском уровне суточной заболеваемости на фоне заражения новым коронавирусом 15,10 на 100 тыс. населения, в Калининградской области этот показатель составляет 18,17 на 100 тыс. населения, а суточный прирост заболевших составляет 0,41% при среднероссийском показателе в 0,34%. За 30-ю календарную неделю в области зарегистрировано 1 350 случаев заражения коронавирусом. Среди них в форме ОРВИ - 964 случая, в форме внебольничной пневмонии - 86 случаев. Активно выявлено 300 случаев бессимптомного течения инфекции. Среди заболевших (и активно выявленных) - 114 случаев заболевания детей и подростков до 18 лет. При этом ни в одной возрастной группе детского населения роста заболеваемости, в сравнении с предыдущей неделей, не зарегистрировано.

Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе 18-29 лет (158,8 на 100 тыс. населения данного возраста), отмечается в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. В шести муниципальных образованиях - Багратионовский, Гурьевский, Светловский, Пионерский, Полесский городские округа и Калининград - заболеваемость выше среднеобластного уровня.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в области зарегистрировано 45 004 случая заражения новым коронавирусом, в том числе 184 - за прошедшие сутки. Вылечились 41 568 пациентов, умерли 626 человек, остаются под медицинским наблюдением 6 942. Для пациентов с коронавирусом и пневмонией в лечебных учреждениях развернуто 1 404 койки, в том числе из 102 - с ИВЛ. Занята 1 081 койка, из них 46 - с ИВЛ.

В области 23 июня объявлено об обязательной вакцинации работников, тесно контактирующих с большим количеством людей, в том числе работников здравоохранения, образования, транспорта, общественного питания. По состоянию на 10 августа в регион поступило 280 867 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 251 544 человека, из них двукратно - 203 340.