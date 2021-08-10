Рэпер Птаха госпитализирован в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) был экстренно госпитализирован в Москве, 11 августа ему предстоит операция. Об этом музыкант сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

"Вчера ночью меня привезли в больницу, я вызвал скорую. Сделали все анализы и так далее. У меня завтра операция", - написал музыкант.

Сорокалетний рэпер также рассказал подписчикам, что врачи проверили его вены на тромбоз и "ничего не нашли". Также ему делали гастроскопию.

Рэпер Птаха известен участием в группах CENTR, "Отверженные" и "Три Кита".