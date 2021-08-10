ЕС увеличил на €35 млн помощь странам "Восточного партнерства" на приобретение вакцины

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Евросоюз дополнительно выделил €35 млн на приобретение вакцины от коронавируса для стран - членов программы ЕС "Восточное партнерство". Об этом сообщило во вторник литовское представительство Еврокомиссии.

"Дополнительные средства (ранее, в феврале, на эти цели было направлено €40 млн - прим. ТАСС) позволят существенно увеличить возможности восточных партнеров по приобретению вакцины и создадут благоприятные условия по компенсации расходов стран ЕС, передающих вакцину этим государствам", - говорится в сообщении.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Правительство Литвы в конце июля приняло решение увеличить поставки вакцин в качестве помощи на Украину, в Армению и Молдавию. Украина, согласно новой разнарядке, получит не 100 тыс., а 131 тыс. доз, Молдавия - 26,5 тыс. доз (ранее планировалось 11 тыс. доз). Армении, которая попросила помощи в мае, решено направить 27,5 тыс. доз. Грузия получает 15 тыс. доз, как и было намечено ранее.