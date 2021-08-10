Глава АСИ: ключевой задачей стран становится не рост ВВП, а повышение благополучия людей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ключевой задачей стран мира становится не рост валового внутреннего продукта (ВВП), а повышение уровня благополучия граждан. Эту цель преследует запущенный в России проект Национальной социальной инициативы, сообщила во вторник журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы абсолютно согласны с тем принципом, что рост ВВП - это сегодня не цель для государств. Сегодня ключевым является рост уровня благополучия человека. Качество жизни выходит на первое место", - сказала она в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.

По ее словам, для реализации этой цели АСИ запустило проект Национальной социальной инициативы (НСИ), который поддержал президент РФ Владимир Путин. Она уточнила, что в нем участвуют уже 75 регионов страны.

"Он направлен на создание качественной среды для жителей наших регионов и городов. На решение вопросов, связанных с экологией, повышением качества и доступности услуг в социальной сфере, здравоохранении, образовании", - уточнила Чупшева.

Инициатива охватывает сферы образования, здравоохранения, соцобслуживания и трудоустройства. В каждой из сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие на ребенка, найти работу через центр занятости. Механизмом выявления проблем по этим направлениям и оценки динамики изменений и должен стать рейтинг качества жизни в регионах.

Об интенсиве

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходил в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Ожидается, что участники по его итогам создадут и представят обновленный образ будущего страны на ближайшие 100 лет, разработают новые механизмы развития университетов и городов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АСИ, Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области. Ключевые партнеры интенсива - ассоциация WorldSkills, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Кружковое движение НТИ.