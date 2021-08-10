Власти Греции выделят €500 млн на помощь пострадавшим от пожаров

АФИНЫ, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Греции закладывает в бюджет страны дополнительные статьи с целью выделения €500 млн на помощь пострадавшим от лесных пожаров и восстановление нанесенного ущерба. Об этом сообщил во вторник министр финансов Греции Христос Стайкурас после заседания правительства, обсуждавшего меры помощи пострадавшим гражданам и предприятиям.

По словам министра, его ведомство совместно с министерством развития и инвестиций закладывает "дополнительный бюджет в размере €500 млн для выделения необходимых государственных средств с целью финансирования в этом году мероприятий по восстановлению лесов, населенных пунктов и соответствующей инфраструктуры, пострадавших от пожаров, а также для немедленной реализации мер по оказанию финансовой поддержки пострадавших территориям, органам местного самоуправления, домохозяйствам и предприятиям".

Как отметил глава Минфина, выплаты средств будут происходить по рекомендации Государственного комитета государственной помощи, который был создан в марте 2021 года. Выделенные фонды пойдут прежде всего на помощь физическим и юридическим лицам в восстановлении зданий и сооружений. Так, помощь на жилье будет состоять на 80% из бесплатной государственной помощи и на 20% из беспроцентной ссуды, гарантированной греческим государством. Кроме того, пострадавшим домохозяйствам будет выплачена компенсация за уничтоженные предметы домашнего обихода.

На заседании правительства премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что для восстановления острова Эвбея формируется специальный комитет.