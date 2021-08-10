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Пандемия COVID-19

Диспансеризацию и медосмотры возобновят в Ненецком АО с 12 августа

Они были приостановлены в поликлинике Ненецкой окружной больницы 8 июля

ТАСС, 10 августа. Диспансеризация и профилактические медосмотры населения, приостановленные 8 июля, возобновляются в Ненецком автономном округе (НАО) с 12 августа, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

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"С четверга мы возобновляем профилактические медицинские осмотры, в том числе диспансеризацию, в поликлинике Ненецкой окружной больницы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО Елены Левиной.

На сегодня прием пациентов на медицинский осмотр производится по предварительной записи.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 694 случая заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 10 случаев. Умер 21 пациент с коронавирусом. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, введен обязательный масочный режим.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
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