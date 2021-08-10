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В Подмосковье выдали 18 сертификатов на социальную ипотеку молодым ученым

Всего в этом году молодым ученым и уникальным специалистам планируется выдать 85 сертификатов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. В Помосковье 18 молодых ученых и уникальных специалистов получили сертификаты на приобретение жилья по региональной программе "Социальная ипотека". Всего в этом году в регионе планируется предоставить сертификаты 85 таким специалистам, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Чтобы спокойно заниматься наукой и как можно меньше думать о бытовых вопросах, молодые ученые в Подмосковье могут приобрести жилье по социальной потеке. В Дубне состоялось вручение 18 сертификатов специалистам Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), университета "Дубна", НПО Лавочкина и НПО "Энергомаш", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что всего в этом году молодым ученым и уникальным специалистам планируется выдать 85 сертификатов на улучшение жилищных условий с помощью социальной ипотеки.

"Есть профессии, которые двигают нашу страну, делают ее сильной. И наука, прикладные исследования имеют определяющий успех в мировой глобальной конкуренции. В Московской области восемь наукоградов из 13 в стране. У нас уже много лет действует программа, которая позволяет поддерживать в части жилья врачей, учителей, тех, кто помогает детям, открывает новые научные просторы. Наша задача - сделать так, чтобы вам комфортно было здесь жить, и голова не была забита тем, как обеспечить семью, построить свое будущее", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Программа "Социальная ипотека" реализуется В Московской области с 2016 года. Как отмечается в телеграм-канале губернатора, она позволяет подмосковным учителям, воспитателям, ученым, тренерам приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Регион берет на себя все расходы, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту. За последние пять лет молодые ученые Подмосковья получили уже свыше 700 сертификатов на приобретение жилья.

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