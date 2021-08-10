Власти Адыгеи передали в отдаленные районы девять новых санитарных машин

МАЙКОП, 10 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи передали девять новых санитарных машин для оказания первичной медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщает во вторник пресс-службы главы региона Мурата Кумпилова.

"Девять легковых машин приобретены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках исполнения поручений президента РФ, поступивший спецтранспорт направлен в медучреждения Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского и Теучежского районов", - сказали в пресс-службе. Здесь процитировали министра здравоохранения республики Рустема Меретукова, который отметил, что увеличение санитарного автопарка повысит доступность медпомощи для жителей села и обеспечит возможность доставки тяжелобольных в лечебные учреждения и домой.

"Это особенно важно в период пандемии, помимо коронавируса, остаются и другие проблемы со здоровьем людей, поэтому квалифицированная помощь, консультация специалиста, прохождение диспансеризации должны быть доступны всем жителям республики", - сказал на торжественной церемонии передачи ключей Кумпилов. По его словам, даже в самых отдаленных населенных пунктах учреждениям здравоохранения необходимо обеспечить профессиональный подход, заботу о каждом пациенте.

В пресс-службе напомнили, что в июле по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в республику поступило еще пять санитарных автомобилей, которые передали Гиагинской центральной районной больнице. Кроме того, в прошлом году по программе Минпромторга были получены и переданы в районы республики также пять автомобилей.

А на прошлой неделе, напомнили в пресс-службе, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в республику поступили шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов для предоставления населению первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах.