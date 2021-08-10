Юбилей Нижнего Новгорода отметят на девяти городских площадках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Празднования, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, пройдут на девяти городских площадках. Главное шоу состоится на сцене у набережной реки Волги, его покажут в эфире Первого канала, участниками театрализованного представления станут знаменитые уроженцы города и области, среди них гимнастки Дина и Арина Аверины, пианист и композитор Даниил Трифонов, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

"В этом году будет создано девять сцен в рамках празднования дня города. Главная сцена - около Волжского пароходства и еще восемь сцен - в районах города, в том числе и на площади Минина. В районах будут происходить выступления артистов, различные мастер-классы. Затем все сцены будут взаимодействовать с главной", - рассказал Беркович.

Так, хэдлайнером площадки в Нижегородском районе на площади Минина станет Баста, на стадионе "Труд" в Сормовском районе выступит Feduk, на площади Киселева в Автозаводском районе - L’One (Леван Горозия), на площади у кинотеатра "Россия" в Ленинском районе - Алексей Воробьев, на Советской площади в Советском районе зрители услышат композиции группы Uma2rman, в Парке 1 мая в Канавинском районе выступит Теона Дольникова, у дворца спорта "Юность" в Московском районе для горожан выступит Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс", а в Приокском районе зрители услышат песни Александра Панайотова.

Решение по организации такого количества площадок, по словам министра, обусловлено в том числе тем, что в регионе продолжают действовать ковидные ограничения, однако организаторы хотят дать возможность большему количеству нижегородцев и гостей города приобщиться к празднику. "В районах города также будет одновременно запущен фейерверк. Все это необходимо, чтобы могли соблюсти те жесткие ограничения, в которых мы сейчас существуем", - добавил Беркович. По его словам, залповая линия главного фейерверка, который запустят с акватории Волги, станет рекордной для России.

Концепция гала-шоу и эксклюзивность номеров

Как рассказал режиссер-постановщик Илья Авербух, он поставил перед собой задачу составить для многомиллионной аудитории рассказ о начале нового Нижнего Новгорода. "Чтобы у них появилось желание приехать в замечательный город, чтобы он стал еще большей туристической меккой, это очень важно. Это такая одна из самых больших презентаций города с точки зрения того, чтобы мотивировать россиян приезжать сюда.

В концепции лежит рассказ об истории замечательного города, а главное о людях, которые живут здесь. Это не гала-концерт, поэтому артисты, которые принимают участие в нашем шоу, исполняют только один номер, после чего отправляются на одну из восьми концертных зон, где уже во всю мощь работают", - рассказал Авербух.

Он отметил, что среди знаменитостей, которых задействуют в праздничной программе, - гимнастки Дина и Арина Аверины, пианист и композитор Даниил Трифонов, артистка театра и кино Ирина Пегова, музыкант и певец Сергей Мазаев, артист балета Сергей Полунин, российская супермодель и филантроп Наталья Водянова.

По словам режиссера, все номера, которые покажут во время гала-шоу, будут эксклюзивными, такую задачу ставил перед собой сам Авербух, когда приступил к работе над концепцией. "Это еще одна из моих задач, которую я ставил перед артистами, они выходят и исполняют эксклюзивный номер, который сделан абсолютно эксклюзивно для нашего шоу. Это не те номера, которые у них где-то уже были", - добавил Авербух, отметив, что еще одна из задач это вовлечение в празднование всего города, объединение всех концертных площадок в единое действо.

Авербух также рассказал, что главное в шоу, которое будет состоять из нескольких тематических блоков, - добиться правильного темпоритма и эффекта, когда одна сцена будет плавно перетекать в другую. "Чтобы зрители и гордились, и подпевали, и чувствовали единение. Мы задействуют реку: это и флайбордисты, и водные краны, которые позволят нам делать 3D-проекцию. Вовлечь водное пространство - это также одна из основных задач. Более 24 камер только на основной площадке будет задействовано, еще порядка трех камер отправляются в концертные зоны. Это огромная масштабная работа", - сказал режиссер-постановщик.

Министр культуры Олег Беркович уточнил, что трансляция гала-шоу на Первом канале пройдет 21 числа после передачи "Время".

Регата, парад оркестров и кораблей

Помимо основного шоу к юбилею, в Нижнем Новгороде с 19 по 21 августа состоятся несколько зрелищных мероприятий. Так, 19 августа на Чкаловской лестнице выступит масштабный хор из 800 человек. В этот же день стартует большая парусная регата, приуроченная к 800-летию города. 20 августа совместно с обществом "Знание" и госкорпорацией "Росатом" состоится серия мероприятий, в том числе игры "Что? Где? Когда?". Также в субботу пройдет генеральная репетиция гала-шоу. "У нас получится такой День знаний и, конечно же, 20-го числа будет генеральная репетиция главного шоу. Ее тоже можно будет посмотреть", - сказал Беркович.

Воскресенье, 21 августа, начнется с парада духовых оркестров, который пройдет по полностью обновленной пешеходной улице - Большой Покровской, которая ведет от площади Горького к Нижегородскому кремлю. О других мероприятиях в дни кульминации обещают скоро рассказать.

"Долгие" инвестиции

Как рассказал Беркович, организация шоу обошлась примерно в 200 млн рублей. Он также отметил, что это существенно меньше, чем шоу, например, при открытии Олимпиады или чемпионата мира. "Это, наверное, самое недорогое из масштабных шоу, которое можно себе представить", - сказал министр.

Он добавил, что партнерами шоу выступают "Судоходная компания "Волжское пароходство" (главный партнер), Банк ВТБ (ПАО, генеральный спонсор), госкорпорация "Росатом" (партнер), госкорпорация "Ростех" (партнер), ПАО "Транснефть" (генеральный партнер).

"Если мы говорим об инвестициях, то они "долгие", но это одна из самых больших презентаций города. Закрутится экономика, еще больше будет возвратных средств, про это тоже не надо забывать. Деньги вернутся, вернутся теми, кто приедет в Нижний Новгород, чтобы почувствовать на себе красоту вашего города, людей", - добавил Авербух.

О юбилее

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.