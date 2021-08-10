АСИ намерено взять в проработку 200 проектов участников интенсива "Архипелаг 2121"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено взять в проработку 200 проектов, которые сформировали участники проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде. Об этом сообщила во вторник глава АСИ Светлана Чупшева, подводя итоги мероприятия.

"Двести проектов - это уже готовые проекты, а не в формате идей, - агентство берет [в проработку]. Под них мы будем формировать спрос, в том числе со стороны государства, со стороны регионов, ставить вопрос тиражирования, масштабирования этих решений. Это проекты в сферах образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса, а также связанные с созданием новых технологий во всех сферах жизни и экономики", - сказала она, уточнив, что АСИ будет прорабатывать проекты участников мероприятия в течение года.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АСИ, в "Архипелаге 2121" приняли участие представители более 900 компаний-стартапов.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" для участников, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходил в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Ожидается, что по его итогам создадут и представят обновленный образ будущего страны на ближайшие 100 лет, разработают новые механизмы развития университетов и городов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АСИ, Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области. Ключевые партнеры интенсива - ассоциация WorldSkills, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Кружковое движение НТИ.