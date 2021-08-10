Около 120 ресторанов и кафе возобновили работу в фуд-кортах в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Более 120 ресторанов и кафе, расположенных в фуд-кортах торгово-развлекательных центров в Санкт-Петербурге, возобновили работу после снятия соответствующего запрета, введенного в июне на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"По состоянию на 10 августа на фуд-кортах, расположенных в ТРЦ города, возобновил деятельность 121 объект общественного питания. Все сотрудники привиты первым компонентом вакцины", - говорится в сообщении Смольного по итогам посещения губернатором Александром Бегловым ТРЦ "Галерея" в центре города. Глава Петербурга ознакомился с тем, как выполняются требования постановления городского правительства, касающиеся работы фуд-кортов.

Со 2 августа фуд-корты и фуд-плейсы, расположенные в торговых центрах Петербурга, а также аттракционы на открытом воздухе, закрытые в июне из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, смогли возобновить работу при соблюдении ряда условий. Для возобновления работы заведениям общепита нужно было обеспечить наличие раздельных входа и выхода для посетителей, ограничить посещаемость до нормы не более одного человека на 4 кв. м, а также установить электронную систему подсчета посетителей, которая будет блокировать доступ при превышении лимита.

Кроме того, фуд-корты должны обеспечить к 1 сентября стопроцентную вакцинацию всех работников и документально это подтвердить. Исключение составляют те, кто переболел коронавирусом не ранее чем шесть месяцев назад.