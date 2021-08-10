Оригинал латинского варианта "конституции Орлика" впервые привезли на Украину

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Оригинал документа "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых" на латинском языке, который на Украине также известен как "конституция Филиппа Орлика", покажут на выставке в Киеве. Документ из Национального архива Швеции за более чем 300 лет ни разу не появлялся на Украине, но в День независимости, 24 августа, его выставят на обозрение в Софийском соборе.

"Впервые за 311 лет на Украину доставлен оригинал конституции Филиппа Орлика. Ожидаем экспонирования ко Дню независимости", - написала во вторник депутат от партии "Слуга народа" и представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря. Она уточнила, что ранее Швеция передала стране три копии документа. Две из них, по словам Совгири, хранятся в офисе президента и в парламенте, а третью передадут в Конституционный суд после реформирования инстанции.

Филипп Орлик был последователем гетмана Ивана Мазепы, который в Северной войне предал российского императора Петра I и перешел на сторону шведского короля Карла XII. В городе Бендеры, который на тот момент входил в состав Османской империи, в 1710 году его избрали новым гетманом. Он получил признание шведского и турецкого правителей и стал противовесом главе малороссийского казачества Ивану Скоропадскому, который поддерживал Россию. Позже от лица Запорожского войска и малороссийского народа Орлик подписал Договоры и постановления прав и вольностей войсковых, которые представляли собой документ в духе pacta conventa ("всеобщее соглашение") - договор правящий элиты с сюзереном.

Документ состоит из преамбулы и 16 статей, которые, помимо прочего, регулируют отношения между гетманом и казацкой старшиной, ограничивая его власть полномочиями Генеральной рады. Из-за поражения в войне Швеция так и не ратифицировала этот договор. Оригинал документа в настоящее время хранится в Российском государственном архиве древних актов, в шведском архиве - его вариант на латинском языке, найденный во время раскопок.