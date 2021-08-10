ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. В Пятигорске разработают цифровую карту захоронений некрополя, который является местом первоначального захоронения поэта Михаила Лермонтова и где захоронены архитекторы братья Бернардацци. Проект выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Молодежный экологический проект "Пятигорский Некрополь" под руководством Русланы Андрющенко получил грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи. Общая сумма гранта - 260 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на разработку цифровой карты захоронений, создание и установку указателей с QR-кодами, которые помогут посетителям сориентироваться на территории и быстро получать краткую историческую справку. Ресурсной базой станет сайт, на котором в общем доступе будет представлена карта захоронений, оцифрованных волонтерами проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на грантовые средства планируется закупка нового инвентаря для проведения экологических акций по уборке прилегающих территорий некрополя.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что некрополь помогут отреставрировать за счет краевых средств. "Чтобы сохранить этот памятник истории для следующих поколений, нужна государственная поддержка. Считаю, что реставрация и обустройство Пятигорского некрополя должны стать краевым проектом. Будем решать эту задачу", - писал Владимиров в Instagram.

Значительная часть территории некрополя в настоящее время находится в запустении. Ее приводят в порядок волонтеры, люди, неравнодушные к истории города.