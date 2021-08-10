Новгородские власти увеличат в 1,7 раз число мастерских в колледжах и техникумах

ТАСС, 10 августа. Власти Новгородской области в ближайшие три года увеличат более чем в 1,7 раз число мастерских в колледжах, где молодежь получает среднее профессиональное образование (СПО) и компетенции для работы на современных производствах региона. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Андрей Никитин по итогам визита в регион министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Настраивать программу подготовки СПО и высшего образования под потребности предприятий, которые создаются и развиваются. Такая работа ведется. У нас чуть более 80 современных мастерских на сегодня в колледжах. До 2024 года их будет 137. Дополнительно несколько сотен миллионов рублей будет вложено в создание новых лабораторий в колледжах. Дети будут учиться по самым современным технологиям по тому, что потребуется на предприятиях. Не надо будет их доучивать, переучивать, когда они придут на производство", - сказал Никитин.

По данным новгородских властей, в следующем году в регионе будут оснащены 12 мастерских в пяти учебных заведениях в Великом Новгороде, Боровичах и Крестцах. В этом году в колледжи региона поступают студенты из шести стран: Латвии, Азербайджана, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из 29 регионов РФ.

Как отметил Максим Решетников, для Новгородской области создание мастерских является точкой роста. "Область дальновидную политику взяла, когда учит не только своих детей под свои потребности. Средства СПО используются для привлечения молодежи из других регионов, потому что часть вернется, часть останется и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса. Важно, что регион рассматривает образование не как исключительно социальную сферу, которая требует бюджетных вливаний, а еще и точку роста", - отметил министр.