В Литве протестующие против ограничения прав непривитых не дают депутатам покинуть Сейм

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Участники акции протеста, прошедшей во вторник в столице Литвы у здания Сейма (парламента) против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса, заблокировали выходы и не дают депутатам покинуть здание.

Протестующие требуют роспуска парламента. "Сейм - вон!", "Позор, позор", - скандируют они. Собравшиеся мешают выезду автомобилей депутатов.

Всего в акции протеста, начавшейся в 10:00, приняли участие, по оценке полиции, около 4,5 тыс. человек. Вечером у Сейма оставалось несколько сотен человек.

Как в эфире национального радио LRT сообщила представитель полиции Ревита Янавичюте, ситуация контролируется, депутаты находятся в безопасности. "На месте работают усиленные наряды сил правоохраны, которые на протяжении всего дня контролируют ситуацию", - утверждала она. По словам представителя полиции, несколько человек из числа протестующих были задержаны. "Задержаны два человека в нетрезвом виде, у одного обнаружены наркотические вещества. Еще один из протестующих задержан за оскорбление должностного лица", - сказала представитель полиции.

Протест был вызван намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.