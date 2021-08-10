В правительстве Франции заявили, что вакцинация позволила стране избежать нового карантина

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Меры по массовой вакцинации населения и расширенное применение санитарных пропусков позволяют Франции в настоящее время избежать введения карантина в ряде ее регионов. Об этом официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил во вторник в ходе рабочей поездки в Ниццу.

"Если бы мы не проводили кампанию вакцинации и не ввели санитарные пропуска, нам во Франции пришлось бы [сейчас] ввести карантин в регионах, где эпидемия нарастает", - сказал Атталь. Он подтвердил, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране "является сложной".

"Вирус продолжает стремительно распространяться в стране", - признал представитель правительства. "В настоящее время мы не констатируем снижения накала эпидемии и убеждаемся, что нагрузка на госпиталя начинает возрастать, что уже вынудило нас в семи регионах ввести в действие "белый план" чрезвычайных мер", - добавил он. "Мы имеем дело с высоко расположенным, слегка наклонным плато графика эпидемии, но не наблюдаем подлинного ее снижения", - сказал Атталь.

Ситуация на Антильских островах

Атталь обратил особое внимание на ситуацию на Мартинике и в Гваделупе. "Ситуация на Французских Антильских островах крайне тяжелая, она резко ухудшилась в последнее время", - признал он. По словам официального представителя правительства, показатель заражения населения составляет на Мартинике порядка 1 200 человек на 100 тыс. населения, а в Гваделупе - более 1 700.

"Это гигантские показатели", - подчеркнул он. "На Мартинике сейчас вдвое больше госпитализированных с COVID-19, чем на пике предыдущих 19 месяцев эпидемии. Принимаемые нами меры, в частности направление врачей на острова и эвакуация оттуда больных, необходимы для того, чтобы сломить такую тенденцию к усилению эпидемии", - подчеркнул Атталь.

Представитель правительства указал на особую важность активного продолжения вакцинации в нынешних условиях. "Франция в этот вторник превысила показатель в 45 млн человек, получивших первую дозу вакцины, то есть это четыре пятых от взрослого населения страны. А для лиц старше 65 лет показатель превышает 90%", - сообщил он.

"Вакцинация - это подлинная плотина на пути распространения вируса. И в отличие от ряда стран во Франции она отнюдь не теряет темпов, мы вакцинируем в среднем по 4 млн человек в неделю", - подчеркнул Атталь.